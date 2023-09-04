В «Опоре России» назвали причину, по которой McDonald`s не пустят обратно в Россию

Фото: IStock/McDonald`s
«Когда они организовали “Вкусно — и точка”, они передали технологии, они сохранили рецептуру. Таким образом, они благодаря санкциям создали себе конкурента, который может двигаться по всей планете. То есть никто не ограничивает российскую компанию двигаться в Африку, в дружественные страны, они же могут открывать свои рестораны в Казахстане и где-то ещё», — отметил Дмитрий Пищальников.
«Им придется каким-то образом договариваться с российским руководством на разных уровнях. Ведь возвращение McDonald`s – это идеологическая и политическая составляющая, ведь у нас сейчас идёт конфронтация и противопоставление западных и наших традиционных ценностей. Поэтому возможно, что при всех их административных, финансовых и прочих ресурсах, у них может не получиться вернуться назад. Если вы помните, то в 1989 году, когда открылся первый McDonald`s, говорили, что это было начало конца Советского Союза. Сейчас есть такие ассоциации, что с уходом McDonald`s началось возрождение российского идеологического суверенитета», — сказал Пищальников.Читайте также:
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