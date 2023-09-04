В «Опоре России» назвали срок возвращения IKEA и европейского автопрома

Руководство McDonald`s при продаже своего бизнеса в России выражало желание вернуться, если изменятся обстоятельства, утверждает владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор. Он уточнил, что обещал представителям американской компании, что за ним останется контрольный пакет в российской сети. Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Радио 1» рассказал, какие ещё компании могут вернуться в Россию.