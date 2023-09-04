В «Опоре России» назвали срок возвращения IKEA и европейского автопрома

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«По моим субъективным ощущениям, на это потребуется три года. На это есть несколько причин. Если в Европе будет суровая зима на протяжении двух периодов подряд, это очень сильно ударит по экономике Европы. Мы сегодня видим спад промышленного производства у Германии, когда химический гигант BASF закрыл два своих последних завода. Концерн не закрывался даже во время Второй Мировой войны, но теперь они потеряли свои ключевые компетенции. Теперь этот завод не просто закрыт, а по моей информации, реплицирован в США, потому что Америка сейчас ведёт активную индустриализацию своей страны. Там поняли, что на одних финансовых инструментах и на одном хайтеке не поработаешь, население должно работать», — сказал Дмитрий Пищальников.Читайте также:
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