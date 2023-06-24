В Орловской области усилили меры безопасности

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Губернатор Орловской области сообщил, что жителям не рекомендовано покидать регион
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе с ночи усилены меры безопасности и все службы работают в штатном режиме, передает РИА Новости. Клычков отметил, что жителям не рекомендовано выезжать из области.
Губернатор также попросил отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику.
«Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Во взаимодействии с силовыми структурами мы обеспечиваем безопасность и правопорядок на территории области», — сказал Клычков.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику.
Екатерина Коршунова