В Особняке Брусницыных в Петербурге предложили открыть дворец бракосочетания

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Депутат Госдумы РФ Михаил Романов выступил с инициативой открыть в Особняке Брусницыных в Санкт-Петербурге третий городской дворец бракосочетания.
«Передача Министерством культуры РФ уникального комплекса городу станет исключительно верным решением. Это единственный шанс сохранить такой значимый объект культурного наследия федерального значения. Там можно расположить третий городской дворец бракосочетания: по убранству и архитектуре он очень подходит для этого. У нас есть дворец бракосочетания на Английской набережной, дворец на Фурштатской улице, но очевидно, что их не хватает», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Романов.
Отмечается, что в настоящее время здание особняка, находящееся на Васильевском острове, находится в заброшенном состоянии. С 2016 года он находится на праве оперативного управления у филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), а власти города прорабатывают имущественно-правовой вопрос для решения дальнейшей судьбы культурно-исторического здания.
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