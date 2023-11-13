В Осташево продолжаются работы по ремонту районной больницы

С октября 2022 года по конец мая российские паспорта получили почти 1,5 млн жителей новых регионов. Однако многие сталкиваются с проблемами при оформлении паспортов, пенсий и компенсаций при потере жилища. Руководитель отдела Украины института стран СНГ Иван Скориков рассказал «Радио 1», что в России «бюрократически затруднено» получение статуса беженца, легализации жизни и оформление гражданства.