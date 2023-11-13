В Осташево продолжаются работы по ремонту районной больницы

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В селе Осташево г.о. Волоколамск продолжается капитальный ремонт районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В Осташево продолжается капитальный ремонт главного корпуса Волоколамской центральной районной больницы. Ремонтные работы начали весной 2022 года.
Стоит отметить, что на сегодняшний день уже идут работы по устройству межкомнатных перегородок и дверных проемов. Также восстановление фасада и общие строительные работы проводятся и в в инфекционном корпусе и корпусе сестринского ухода.
Кроме этого, закончить восстановление больницы планируется закончить в 2024 году.
Читайте также:
Глава горокруга Пушкинский проверил работы по программе «Светлый город»
Масштабную модернизацию теплосетей в Химках хотят закончить на год раньше плана
Назван стройматериал, который дешевеет зимой в 3 раза
«В каждом здании запланировано обновление фасада и кровли, замена окон и дверей, капитальный ремонт помещений, замена инженерных сетей, гидроизоляционная защита фундамента. Все этапы работ проходят под строгим контролем экспертов<…>», — поделился министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Кроме этого, закончить восстановление больницы планируется закончить в 2024 году.
Читайте также:
Глава горокруга Пушкинский проверил работы по программе «Светлый город»
Масштабную модернизацию теплосетей в Химках хотят закончить на год раньше плана
Назван стройматериал, который дешевеет зимой в 3 раза
Мира Полтева