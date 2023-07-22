В Париже умерла актриса Джозефина Чаплин

Фото: iStock/jorgeantonio
Актриса Джозефина Чаплин является дочерью Чарли Чаплина.
Джозефина Чаплин умерла в возрасте 74 лет в Париже 13 июля, но семья официально сообщила о её кончине только сейчас, пишет The Guardian.
Джозефина Чаплин была 6 из 11 детей Чарли Чаплина. Она родилась в Санта-Монике, Калифорния, в марте 1949 года.
Впервые актриса появилась на экране в возрасте трех лет в фильме «В центре внимания». Джозефина Чаплин известна по картине «Кентерберийские рассказы» Пьера Паоло Пазолини, фильмам «Побег к солнцу», «Одежда фовистов», «Джек потрошитель», «Мальчик с залива».
Также Джозефина Чаплин руководила семейным офисом Чаплинов в Париже.
Читайте также:
Американский певец Тони Беннетт умер за две недели до дня рождения
В Санкт-Петербурге умер актер из фильма «Республика ШКИД» Вячеслав Голубков
Умер актер сериала «Чисто английское убийство» Джордж Армстронг
Джозефина Чаплин была 6 из 11 детей Чарли Чаплина. Она родилась в Санта-Монике, Калифорния, в марте 1949 года.
Также Джозефина Чаплин руководила семейным офисом Чаплинов в Париже.
Читайте также:
Американский певец Тони Беннетт умер за две недели до дня рождения
В Санкт-Петербурге умер актер из фильма «Республика ШКИД» Вячеслав Голубков
Умер актер сериала «Чисто английское убийство» Джордж Армстронг
Мария Фирсова