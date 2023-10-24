В парках Истры начали готовиться к зимнему сезону

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Парки городского округа Истра начинают подготовку к зимнему сезону. Подготовку обсудили на рабочем совещании, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева. В округе расположено пять парковых зон, и каждая готовит интересные точки притяжения в брендированном оформлении «Зима в Подмосковье».
«Так, в Центральном городском парке появится тёплый очаг, у которого можно будет угоститься ароматным горячим чаем. В парке села Павловская Слобода и в парке «Фабричный» в Дедовске зальют катки. Будут организованы красивая иллюминация и музыкальное сопровождение. В «Фабричном» откроют раздевалку и прокат коньков, а подкрепиться можно будет в недавно заработавшем кафе», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
По её словам, покататься на лыжах жители и гости округа смогут в лесопарковой зоне «Шишкин лес» в Павловской слободе. Новую локацию благоустроили летом. Там установили отапливаемые раздевалки, туалеты, кафе и навигацию. Протяжённость освещённой лыжной трассы – 2,5 км.
В этом году для обработки дорожек в парках будет использовать гравийную крошку. Это экологичный и безопасный для зелёных насаждений материал, который также эффективен в борьбе с обледенением.
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