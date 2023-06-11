В парках Подмосковья теперь можно вырастить огород

фото: Радио 1/Мария Широкова
«Это очень хорошая история для людей, которые очень любят заниматься земледелием <…> Но у них нет, допустим, своего огорода. И в то же время это для ребят, школьников. Скажем так, знакомства, опять же, с природой, с экологией, с миром растений. То есть такая достаточно обширная программа», — рассказала директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева.
Также стоит взять удобную одежду. Такую, которую вы не боитесь испачкать: все-таки придется работать с землей. Можно захватить свои инструменты, но на огороде их тоже выдают. И оборудование, и семена, и участие в программе — все бесплатно. Более того, «Общественные огороды», как рассказала Васильева, доступны круглосуточно.
«В режиме работы парка можно прийти, и любой сотрудник парка, администрации сразу подскажет, как заняться садоводством. Плюс ко всему у нас системное расписание регулярно вывешивается и в Телеграм-каналах, и на сайтах, и в разных пабликах. Там будут указаны часы работы мастер-классов», — отметила директор АНО «Мособлпарк».
В Солнечногорске, например, каждое воскресенье в 11:00 проводятся лекции на тему садоводства. Организаторы рассказывают о растениях, их жизни и где они произрастают. То есть у проекта еще и образовательная миссия. Как сообщили на сайте местной Администрации, уже осенью руководство парка планирует собрать выращенное и провести праздник урожая.
Программа «Общественный огород» появилась в 2022 году. Изначально в ней приняли участие 14 парках, сейчас она доступна в 26-ти парках региона. Среди них — «Пестовский» (г.о. Балашиха), «Городской лес» и «Ёлочки» (г.о. Домодедово), «Мир» (г.о. Лыткарино), «Скитские пруды» и «Покровский» (Сергиево-Посадский г.о.). Полный список локаций можно посмотреть на сайте правительства региона.
Проект реализует Министерство культуры и туризма Московской области. Эти и другие мероприятия в Подмосковье — на сайте welcome.mosreg.ru.
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