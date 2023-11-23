В парке им. И.А. Лямина в Яхроме стартовала подготовка к зимнему сезону

Фото: администрация Дмитровского г. о.
В парке им. И.А. Лямина в Яхроме начали подготовку к предстоящему зимнему сезону создана. Посетителей ждут иллюминация, украшенные входные группы, фото-зоны и музыкальное сопровождение, сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
Сейчас специалисты собирают семиметровую красавицу-ёлку. Главный символ Нового года украсят праздничной иллюминацией и игрушками, а на верхушке ёлки появится звезда. Рядом с ёлкой оборудуют световую фотозону «Конверт» и установят светящиеся фигуры оленей. Территория парка будет украшена светодиодными гирляндами.
Праздничную иллюминацию на улицах и общественных территориях округа зажгут уже в начале декабря.
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Праздничную иллюминацию на улицах и общественных территориях округа зажгут уже в начале декабря.
«Новогодняя атрибутика появится и во всех учреждениях культуры. Кроме того, в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» каждые субботу и воскресенье в парке им. Лямина будут проходить программы выходного дня. Наши учреждения культуры подготовили массу мероприятий – концертные и анимационные программы, подвижные игры, танцы и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочки», – сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.В рамках подготовки к зимнему сезону прошла проверку техника для уборки снега и наледи. Администрация парка заключила договор на вывоз снега. Это будет происходить не реже разя раза в пять дней. Чистоту в парках контролирует система «Безопасный регион».
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Лора Луганская