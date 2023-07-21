В парке Красногорска в этом году создадут игровую зону для детей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
«Городской парк – любимое место прогулок и отдыха. Весной к нам обратились мамы с просьбой обустроить здесь детскую площадку. Проект благоустройства, за который ранее проголосовали жители, по плану будет реализован в течение двух лет. Но игровую зону для детей благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва, откладывать не станем и подарим юным красногорцам уже в этом году», – отметил Волков.По его словам, на площадке появятся игровые элементы, резиновое покрытие, скамейки и урны. Будет обустроено освещение.
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