В парке «Скитские пруды» открыли экстрим-зону площадью 1100 кв м

Фото: Минблаго МО
В парке «Скитские пруды в Сергиевом Посаде открыли экстрим-зону, сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства Московской области.
«В этом парке любят отдыхать целыми семьями. После того, как тут появились скейт-парк и памп-трек, сюда потянется молодёжь. Теперь юным жителям Сергиева Посада не надо далеко ехать – можно освоить навыки райдерства недалеко от дома», – поделился министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Участок имеет естественный природный рельеф, подходящий для создания экстрим-зоны. Она состоит из скейт-парка площадью 350 кв м и памп-трека площадью 750 кв м, выполненных из архитектурного бетона и асфальта.
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Лора Луганская