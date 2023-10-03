В парке за ДК «Мир» в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили 153 дерева

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов
Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов вместе с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Фомичевым и жителями приняли участие в заключительном дне областной акции «Наш лес. Посади свое дерево», в рамках которой в парке за ДК «Мир» высадили 153 саженца, сообщает пресс-служба главы городского округа.
«В последний день общеобластной акции «Наш лес. Посади своё дерево» вместе с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Васильевичем Фомичевым, активными жителями, сотрудниками предприятий и школьниками высадили саженцы деревьев в парке за ДК «Мир». На протяженности всего парка высадили 53 крупномерных дерева, из них 24 сосны и 29 лип», — сказал Станислав Каторов.
Глава Реутова отметил, что при формировании «зелёного каркаса» в Реутове важно привлекать всё больше людей к экологическому процессу.
«Сегодня был рад видеть инициативу сотрудников нашей компании, занимающейся складской и транспортной логистикой, «Welldone»: они самостоятельно закупили деревья и пришли на акцию. Вместе с ними высадили сиреневую аллею из 100 саженцев», — рассказал Каторов.
В пресс-службе добавили, что в подмосковном Реутове с начала старта акции «Наш лес. Посади свое дерево» высажено 470 саженцев деревьев и кустарников: липы, клены, ивы, яблони, сосны и многое другое.
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Алиса Сергиенко