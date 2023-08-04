В Павловском Посаде действует программа по переселению граждан из аварийного жилья.

Студентка Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы написала в деканат письмо, в котором обвинила одного из преподавателей вуза в сексуальных домогательствах. Послание было анонимным.

В письме девушка жалуется на то, что преподаватель, читающий у нее в группе лекции по политологии и теории международных отношений, атакует ее навязчивыми сообщениями, в которых предлагает встречи интимного характера, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Автор послания также пишет, что является не единственной пострадавшей от притязаний преподавателя, просто многие не хотят об этом говорить, так как опасаются за результаты сессии.



Девушка просит руководство вуза принять меры для ее защиты. Она пишет, что преподаватель продолжит читать лекции для ее группы в следующем семестре и ей просто страшно за себя и других студенток. В деканате пока никак не отреагировали на письмо. Сам преподаватель предположил, что такое послание могло появиться из-за того, что кто-то из студенток излишне ему симпатизирует.

Александр Бойцов