В Павловском Посаде действует программа по переселению граждан из аварийного жилья.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Глава округа Павловский Посад Семёнов рассказал о строительстве домов для расселения жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главе Павловского Посада уделить особое внимание вопросам строительства жилья, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Программа по «Переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» рассчитана с 2019 по 2025 год. В эту программу вошли 146 жителей пяти многоквартирных домов. В следующем году будут закуплены квартиры для переселенцев.
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«Будет большой победой, если в Павловском Посаде начнут строиться дома, чтобы расселить людей из ветхого жилья, чтобы был приток новых современных ребят и девчат, которые заканчивают соответствующие ВУЗы, для дальнейшего развития округа. Прошу вас на это обратить внимание», — доложил губернатору Подмосковья глава Павловского Посада Денис Семёнов.
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Алиса Сергиенко