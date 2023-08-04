В Павловском Посаде обустроят новый сквер

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«В июне экспертная организация выдала заключение, что здание аварийное и несет угрозу для здоровья и жизни наших жителей. В настоящее время суд назначен на конец августа. И если инстанция примет решение, что этот объект необходимо снести, будем прорабатывать вопрос», — доложил губернатору Подмосковья глава Павловского Посада Денис Семёнов.
«Безопасность жителей для нас в приоритете. Они беспокоились об этом объекте. Очень надеюсь, что мы эту тему доведем до логического завершения, и там, где сегодня недострой, появится приятное место для отдыха», — сказал Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.Читайте также:
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