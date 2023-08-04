В Павловском Посаде проведут реконструкцию системы водоснабжения.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Уже этой осенью специалисты начнут строительно-монтажные работы, которые планируют завершить в ноябре следующего года.
«Благодаря поддержке Президента, вашей поддержке мы получили из Фонда развития территорий, включая бюджет Московской области, около миллиарда рублей. Уже завершаются проектные работы. Наша задача — переложить в центре города 10 км трубопровода холодного водоснабжения, модернизировать 4 артезианских скважин и реконструировать 3 водозаборных узла. В октябре приступим», — доложил губернатору Подмосковья глава Павловского Посада Денис Семёнов.Глава муниципалитета рассказал, что в 2024 году проведут реконструкцию межмуниципальных очистных сооружений.
Читайте также:
Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой округа Павловский Посад.
В Павловском Посаде обустроят новый сквер.
Глава округа Павловский Посад рассказал о капремонте образовательных учреждений.