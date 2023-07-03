В Перми пройдет онлайн-акция «По страницам пермских книг»

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В Перми с 24 по 27 июля 2023 г. будет организована социокультурная онлайн-акция «По страницам пермских книг».
Волонтеры культуры смогут проявить свои творческие способности, записав отрывки из них на видео. Работы, которые будет рекомендовано продемонстрировать, представят на портале «Волонтерыкультуры.РФ» и на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте». Работы будет оценивать специальная комиссия. Победителей акции будут награждать специальными призами. Оглашение результатов конкурса пройдет 17 августа во время проведения Международного волонтерского лагеря в городе Перми, а также на портале «Волонтерыкультуры.РФ».
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Анастасия Крестьянова