В Перу местные жители жалуются на нападение инопланетян

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Жители деревни в Перу к северо-востоку от столицы Лимы уже месяц жалуются на нападение «инопланетян» и просят военных о помощи.
Телеканал Al Rojo Vivo сообщает, что представители племени Икиту обратились в полицию с заявлением. Они рассказали, что страдают из-за нападения «двухметровых существ» с жёлтыми глазами и большими головами.
Местные жители считают необходимым развернуть вооруженные силы. По их словам, инопланетные существа неуязвимы для огнестрельного оружия и могут исчезнуть по собственному желанию. Люди говорят, что один «инопланетянин» напал на девочку и поцарапал ей шею.
Ранее в Иркутске мужчина расчленил жену, решив, что в неё вселился инопланетянин. 54-летний местный житель был в состоянии алкогольного опьянения, когда он взял топор и убил жену, а после отрубил голову. Он сам позвонил дочери, попросив вызвать полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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Местные жители считают необходимым развернуть вооруженные силы. По их словам, инопланетные существа неуязвимы для огнестрельного оружия и могут исчезнуть по собственному желанию. Люди говорят, что один «инопланетянин» напал на девочку и поцарапал ей шею.
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Мария Фирсова