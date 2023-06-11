В первом экипаже Российской орбитальной станции будет два космонавта

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Благодаря этому каждый член экипажа будет обладать более широкими правами и обязанностями, чем сейчас имеют члены экипажей Международной космической станции (МКС). Это отразится и на грядущей подготовке космонавтов.
Сейчас Российская орбитальная станция существует только на стадии эскизного проектирования, которое должно завершиться летом 2023 года.
Ранее в беседе с «Радио 1» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал о том, что новая орбитальная станция существенно отличается от МКС. Во-первых, она в пять-шесть раз меньше нее по массе, а во-вторых — имеет другое отклонение орбит, что позволяет видеть с неё всю территорию России и всю Арктику.