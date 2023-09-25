В Петербурге и области состоится слёт потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград»

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 25 по 29 января 2024 года пройдет Международный слёт потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград». Об этом сообщает депутат Госдумы, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.
Заявки на участие можно подать до 31 октября текущего года на сайте волонтерыпобеды.рф. Участвовать может любой желающий.
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