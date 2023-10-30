В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька

Форум «Россия» на ВДНХ

Акция «Ночь искусств»





Парковка в Москве в День народного единства

В День народного единства на площадках ВДНХ пройдет форум «Россия», в котором примут участие 89 регионов страны. На мероприятии будет представлена продукция, характеризующая тот или иной регион, привезенная с разных частей России. Мэр Москвы Сергей Собянин прежде сообщал, что для оформления художественной подсветки площадок комплекса, город выделил 20 километров кабеля и 12 трансформаторных подстанций.В Москве пройдет акция «Ночь искусств». 4 ноября к мероприятию присоединятся более 100 городских площадок. Начнется мероприятие с театрализованной экскурсии «Поэтический променад». Ее проведут 30 артистов, которые предстанут перед гостями в образе Владимира Маяковского.В «Театре Эстрады» пройдет музыкальная программа в честь композитора Рахманинова.Вечером 4 октября в «Новом Манеже» состоится несколько мероприятий. Гости креативного пространства смогут увидеть перфоманс молодых артистов «Манифест», театрализованное шоу «Звуки речи» и литературное чтение «Поэты современности».Жители и гости столицы смогут посетить показ короткометражных работ сценариста и режиссера Юлии Горбачевской «Головокружение» (о Достоевском) и «Телеграмма» (по мотивам рассказа Паустовского). Увидеть работы можно в кинотеатрах «Салют» и «Искра» сети «Москино».В усадьбе Воронцово пройдет лекция «Усадебное застолье как искусство». Слушатели узнают о старинных трапезах и пирах, о том, что подавали на стол и как изменились вкусы при Петре I.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице в День народного единства будет бесплатной. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Градоначальник отметил, что 6 ноября в Москве также не будет взиматься плата за парковку автомобилей. Однако 5 ноября за парковку придется платить по воскресному тарифу, т.е. оставить автомобиль платно придется только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей, пояснил Собянин.





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