В Петербурге ищут дом для спасенного из пожара котенка Уголька

Фото: ГУ МЧС по Петербургу
Вечером 30 октября сотрудники МЧС Санкт-Петербурга спасли практически новорожденного котенка на пожаре в Парголово, где возникло возгорание в заброшенной хозяйственной постройке, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Котенка извлекли и перевезли в пожарную часть. В настоящее время котенка кормят молоком и ищут ответственных и заботливых хозяев для него.
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Артем Кузьмин