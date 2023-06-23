В Петербурге к концу года не останется долгостроев

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Сообщается, что в Петербурге сейчас в Едином реестре проблемных объектов Министерства строительства и ЖКХ РФ осталось три петербургских проекта, которые являются долгостроем.
«Третий корпус ЖК «Ломоносов» проходит итоговую проверку, мы рассчитываем, что он будет введён в эксплуатацию в течение месяца. Четвёртый корпус этого проекта в активной фазе строительства, планируем завершение до конца года», – прокомментировали в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе Комитета по строительству города.До этого Служба государственного строительного надзора и экспертизы дала согласие на ввод в эксплуатацию третьего корпуса жилого комплекса «Парнас», являющимся проблемным строительным объектом.
А в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области сообщили, что строительство 17-этажного второго корпуса ЖК «Шепчинок» в Подольске идёт с опережением графика. Так, уже стартовали отделочные работы и благоустройство территории, сообщили.
Ранее стало известно, что 62,2% потенциальных покупателей жилья верят в то, что в летний период цены на недвижимость снизятся. При этом, как отмечают «Дни.ру», лишь четверть респондентов намерены приобрести жилье этим летом.