В Петербурге могут отключить фонтаны в День ВДВ

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«На День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 9.00 до 22.00. Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане - подача воды будет прекращена», - предупредили на предприятии.
Также в компании предупредили, что в Санкт-Петербурге действует запрет на купание в фонтанах. Он не прекращает свое действие и в жаркие дни. Уточняется, что в фонтане можно получить травму или сломать оборудование самого фонтана.
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