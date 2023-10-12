В Петербурге могут построить новые автовокзалы

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Главный градостроитель Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Петербурга Юрий Бакей отметил, что из всего количества обращений было рассмотрено 726 предложений граждан, касающихся транспортной инфраструктуры.
«В соответствии с Концепцией развития транспортной системы Петербурга планируется размещение двух автовокзалов в районе станций метро «Парнас» и «Купчино», пять автобусных парков, 6 трамвайных парков/депо, 39 транспортно-пересадочных узлов», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Бакей.
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