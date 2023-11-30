В Петербурге на Дворцовой площади появится горку для праздничных катаний

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На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге к Новому году устанавливают большую горку для праздничных катаний.
Ранее сообщалось, что 1 декабря в парках культуры и отдыха Московской области пройдёт открытие зимнего сезона. В этот день зажгут новогодние ёлки и иллюминацию, гостям покажут культурно-развлекательную программу, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
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