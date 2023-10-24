В Петербурге организуют почти 700 проверок качества питаний в соцучреждениях

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Временно исполняющий обязанности начальника Управления социального питания Санкт-Петербурга Наталья Петрова заявила, что в этом году в городе планируют организовать 695 проверок качества питания.
«Они ведут ежедневный контроль за качеством питания в школе. При поступлении жалоб – внимательно разбираются. В случае серьёзных нарушений нормативных требований Управлением организуется дополнительная оценка уровня организации питания с проведением лабораторных исследований», – пояснила в беседе с «Петербургским дневником» Петрова.
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