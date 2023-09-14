В Петербурге оштрафовали банк за взаимодействие с работодателем должницы

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Отмечается, что банк штраф выплатил.
«Всего с начала года сотрудниками Главного управления составлено 310 протоколов об административных правонарушениях. На данный момент нарушители выплатили более 12,3 млн рублей административных штрафов», – рассказали «Петербургскому дневнику» в пресс-службе ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу.
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