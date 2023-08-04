В Петербурге откроется новый маршрут в заказнике «Северное побережье Невской губы»

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«Мы находимся на Беломоро-Балтийском миграционном пути птиц, и именно эти плавни – потрясающий мир пернатой фауны: здесь они и отдыхают, и гнездятся, тут у них детский садик, а потом они улетают от нас в русскую Арктику и обратно в Африку и Европу. Некоторые так и не улетают, им тут нравится. А те, которые всё-таки отправляются дальше, здесь могут задержаться недели на три», – рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Каширин.
Также в этих местах появится специальный 660-метровый настил, пролегающий в зарослях тростника и камыша, аналогов которому нет ни в Петербурге, ни в его окрестностях.
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