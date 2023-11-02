В Петербурге отменили развод мостов ко Дню народного единства

Фото: istockphoto.com/Anna_Pakutina
В Санкт-Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября отменили развод мостов.
Как передаёт «Петербургский дневник», это связано с тем, что в праздничные нерабочие дни мосты в городе не разводят.
Кроме того, отмечается, что мосты в Петербурге на Неве, Большой и Малой Неве продолжат разводить до 30 ноября.
Ране сообщалось, что в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге завтра, 1 ноября, откроется выставка под названием «Храни и помни»: Скрытые истории оборотной стороны фотографий», где представят снимки блокадной поры. Отмечается, что выставка будет работать до 25 декабря.
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Кроме того, отмечается, что мосты в Петербурге на Неве, Большой и Малой Неве продолжат разводить до 30 ноября.
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Мелисса Тимофеева