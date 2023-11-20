В Петербурге планируют разрешить снос почти 400 исторических зданий

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В Смольном подготовили обновление закона об объединенных охранных зонах объектов культурного наследия. В проекте новой версии отсутствует пункт о запрете сноса зданий, отнесенных к несредовым объектам.
Согласно новой градации, в разряд несредовых вошли 399 домов в исторической части Санкт-Петербурга. Формально они теперь могут быть снесены владельцем без специальных согласований и разрешительных документов. К несредовым объектам, согласно обновленному списку, относятся пять домов на Невском проспекте.
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