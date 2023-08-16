В Петербурге построят новый спортивный комплекс к 2026 году

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В Санкт-Петербурге построят двухэтажный спортивный комплекс в Красногвардейском районе к началу августа 2026 года.
«Сейчас ведутся работы по проектированию объекта. В соответствии с договором аренды земельного участка на инвестиционных условиях, срок проектирования – 3 октября 2023 года, срок строительства – 3 августа 2026 года», – сообщили «Петербургскому дневнику» в Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга.
Спорткомплекс будет вместимостью на 500 мест с трибунами.
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