В Петербурге появился стихийный мемориал в память о Пригожине

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Перед зданием «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал, сообщает «Фонтанка».
23 августа в селе Куженкино Тверской области потерпел крушение бизнес-джет. Все находившиеся на борту погибли. Среди пассажиров был и глава «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин.
В память о питерском предпринимателе и других погибших в катастрофе на Зольной улице в Питере развернули стихийный мемориал. Горожане несут к месту памяти цветы и зажигают свечи.
В Санкт-Петербурге в здании «Вагнер-центра» зажгли окна в виде креста, прощаясь с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
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Евгения Парфентьева