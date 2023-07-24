В Петербурге продлили запрет на использование дронов

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Власти Петербурга приняли решение о продлении запрета на использование беспилотников до 30 сентября.
В связи с усилением мер по безопасности, режим ограничения для использования БПЛА на территории региона продлен до 30 сентября.
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