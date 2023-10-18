В Петербурге проходят обыски у возможных соучастников избиений прохожих

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На местах проживания предполагаемых соучастников нападений на прохожих на юге города проводятся обыски, сообщили на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу. Видеоматериалы с нападениями, которые распространялись в Telegram-каналах, стали основой для начала следственных мероприятий.
Как утверждается, после задержания шести молодых людей, участие которых сейчас проверяется, возбуждено несколько уголовных дел по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (о хулиганстве, совершенном группой лиц) в Московском и Красносельском районах города.
Согласно версии следствия, эти молодые люди исходя из хулиганских мотивов, нападали на случайных прохожих, провоцируя стычки в общественных местах и применяя физическое насилие.
Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело в связи с распространенными в сети видеозаписями нападений на людей в Петербурге.
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Согласно версии следствия, эти молодые люди исходя из хулиганских мотивов, нападали на случайных прохожих, провоцируя стычки в общественных местах и применяя физическое насилие.
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Артем Кузьмин