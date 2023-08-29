В Петербурге проходят похороны руководства ЧВК «Вагнер»

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В Санкт-Петербурге на Северном кладбище проходят похороны руководства ЧВК «Вагнер», которое погибло в авиакатастрофе вместе с основателем компании Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Согласно сообщению, 29 августа, во вторник, хоронят охранников Евгения Пригожина: Евгения Макаряна (Макар), Сергея Пропустина (Дым) и Николая Матусеева (Матусей). При этом уточняется, что Александра Тотмина (Тота) похоронят на родине в Алтайском крае.
Также в пресс-службе самого Пригожина сообщили, что он похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания с Пригожиным прошла в очень узком кругу.
Напомним, следственный комитет России сообщил, что личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, который заявлен в полётном листе.
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Также в пресс-службе самого Пригожина сообщили, что он похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания с Пригожиным прошла в очень узком кругу.
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Элина Позднякова