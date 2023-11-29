В Петербурге пройдет XIII Всероссийская премия «Эксперт года 2024»

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В Санкт-Петербурге проведут XIII Всероссийскую премию «Эксперт года 2024», где участники смогут предложить прорывные идеи и инициативы в масштабе своего региона. Об этом сообщает ООО «Эксперт» Центр Аналитики».
Ежегодная премия стала открытой площадкой для выявления экспертов в актуальных сферах деловой и общественной жизни России. Всего будет представлено 20 номинаций, которые охватят все сферы жизни каждого из регионов. К участию в конкурсе приглашаются представители бизнеса, экспертного сообщества, властных структур и общественных организаций региона. Участие в конкурсе бесплатное.
Экспертный Совет премии традиционно возглавит директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Здесь определят лидеров, которые смогли реализовать прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы в своем регионе, стране или мире.
Заявки на участие будут приниматься до 20 января 2024 года. Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, представители государственного сектора и бизнеса.
После будет сформирован шорт-лист, который представят на рассмотрение членам Экспертного Совета. Далее будут определены победители конкурса в каждой из номинаций. Награждение лауреатов премии «Эксперт года — 2024» состоится в Санкт-Петербурге.
Более подробную информацию можно узнать здесь.
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Экспертный Совет премии традиционно возглавит директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Здесь определят лидеров, которые смогли реализовать прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы в своем регионе, стране или мире.
После будет сформирован шорт-лист, который представят на рассмотрение членам Экспертного Совета. Далее будут определены победители конкурса в каждой из номинаций. Награждение лауреатов премии «Эксперт года — 2024» состоится в Санкт-Петербурге.
Более подробную информацию можно узнать здесь.
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Элина Позднякова