В Петербурге проводятся археологические работы Борисоглебской церкви

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В Санкт-Петербурге проводятся археологические работы Борисоглебской церкви на Синопской набережной.
Главной задачей работ является раскрытие строительной истории здания церкви.
Отмечается, что археологам уже удалось обнаружить открытую кладку фундамента, а также подвальный этаж здания (подцерковье).
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Отмечается, что археологам уже удалось обнаружить открытую кладку фундамента, а также подвальный этаж здания (подцерковье).
«Археологические находки, обнаруженные в ходе раскопок, имеют случайное происхождение и могут относиться к разным историческим периодам. Они происходят из переотложенных слоев. Не обязательно, что они связаны с храмом: фрагменты стеклянных флаконов, фарфоровой и керамической посуды, печных изразцов. Если удастся найти артефакты, связанные с периодом строительства или существования храма, это будет большой удачей», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» начальник археологической экспедиции научно-исследовательского центра «Актуальная археология» Николай Новоселов.
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Мелисса Тимофеева