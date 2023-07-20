В Петербурге пройдет первая в истории благотворительная акция сапсёрферов «Делись энергией поддержки»

Фото: istockphoto/Uldis Laganovskis
На крупнейшем в мире речном карнавале «Фонтанка SUP» 5 августа состоится первая в истории благотворительная акция сапсёрферов «Делись энергией поддержки».
Сенсорные маяки будут размещены на протяжении всей трассы вдоль Крюкова канала. Их легко буде узнать: по форме они будут напоминать маленькие оранжевые островки. Этот цвет является визитной карточкой фестиваля и символизирует энергию в людях.
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