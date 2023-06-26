В Петербурге стали больше покупать препараты против аллергии

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Лекарства против аллергии приобретались почти на четверть больше обычного
За апрель-май этого года петербуржцы прибрели на 21% антигистаминных средств, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом, средний чек на подобные препараты составил 120 рублей, что на 4 % выше, чем в прошлом году.
Ранее врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус рассказал, что аллергии на тополиный пух нет, а также назвал мифом мнение о том, что лысые кошки не вызывают аллергию. По словам специалиста, гипоаллергенных кошек просто не существует. По данным специалиста, аллергия возникает не на шерсть, а на выделения потовых желез, экскременты.
При этом, средний чек на подобные препараты составил 120 рублей, что на 4 % выше, чем в прошлом году.
«Наступившая раньше, чем в прошлом году, весна вызвала и более ранний период цветения. Таким образом и спрос на антигистаминные средства сместился на эти сроки, показав более высокий прирост продаж год к году», — приводят «Невские Новости» пояснения аналитического ресурса Чек Индекс компании «Платформа ОФД».
Ранее врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус рассказал, что аллергии на тополиный пух нет, а также назвал мифом мнение о том, что лысые кошки не вызывают аллергию. По словам специалиста, гипоаллергенных кошек просто не существует. По данным специалиста, аллергия возникает не на шерсть, а на выделения потовых желез, экскременты.
Мелисса Тимофеева