В Петербурге увеличится число площадок для тренировок собак

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В Санкт-Петербурге откроются четыре тренировочные площадки для собак в Калининском, Василеостровском и Кронштадтском районах города.
Как отмечают власти города, такие меры способствуют комфорту для людей и их питомцев.
Такие площадки включают в себя качели-балансир, ряд тумб, несколько бумов, частокол, чтобы бегать змейкой вокруг шестов, и т.д. Кроме этого, в правобережной части Петербурга активно реконструируют парки, и жители часто обращаются с просьбами выделить часть их территории под тренировочный закуток для собак.
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Такие площадки включают в себя качели-балансир, ряд тумб, несколько бумов, частокол, чтобы бегать змейкой вокруг шестов, и т.д. Кроме этого, в правобережной части Петербурга активно реконструируют парки, и жители часто обращаются с просьбами выделить часть их территории под тренировочный закуток для собак.
«Если делать тренировочную площадку, значит, рядом обязательно должен быть газон для выгула. Чтобы хозяева комнатных собачек не чувствовали себя ущемленными. Разумеется, нужны дог-боксы с пакетами и урны», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» урбанист Владимир Горелов.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева