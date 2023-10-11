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В Петербурге увеличится число площадок для тренировок собак

11 октября 2023, 17:56
Фото: istockphoto.com/STOWEN SETO

Фото: istockphoto.com/STOWEN SETO

В Санкт-Петербурге откроются четыре тренировочные площадки для собак в Калининском, Василеостровском и Кронштадтском районах города.
Как отмечают власти города, такие меры способствуют комфорту для людей и их питомцев.

Такие площадки включают в себя качели-балансир, ряд тумб, несколько бумов, частокол, чтобы бегать змейкой вокруг шестов, и т.д. Кроме этого, в правобережной части Петербурга активно реконструируют парки, и жители часто обращаются с просьбами выделить часть их территории под тренировочный закуток для собак.


«Если делать тренировочную площадку, значит, рядом обязательно должен быть газон для выгула. Чтобы хозяева комнатных собачек не чувствовали себя ущемленными. Разумеется, нужны дог-боксы с пакетами и урны», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» урбанист Владимир Горелов.

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#собака
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#площадки
#санкт-петербург
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Пилот Смирнов: РФ обречена быть великой самолетостроительной державой
11 октября 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/aapsky

Президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил, что в виду сложной ситуации с запчастями для самолётов, в частности с двигателями, Россия должна вновь стать великой самолетостроительной державой, обеспечивая себя всем необходимым для отрасли.
Он пояснил, что сегодня до сих пор используются западные запчасти для самолётов, некоторые «в серую». Но такая ситуация не может продолжаться всегда, поскольку из-за регулярной эксплуатации детали, а в частности, двигатели изнашиваются, и нужно постоянно их обслуживать, а ресурсы для этого постепенно заканчиваются, что и приводит к сокращению перевозок. А поскольку отношения с Западом у нашей страны не налаживаются, то эксперт видит лишь один выход из сложившейся ситуации.

«Наша страна – самая громадная по площадям. Она обречена быть великой самолетостроительной державой. Россия не только большая – 60% территории нашей страны не имеет ни железных, ни автомобильных дорог. Всё это нас заставляет сейчас опять вернуться к тем временам, когда мы были самодостаточными, когда весь мир аплодировал нашим самолётам», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Смирнов.

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#россия
#страны
#авиация
#самолёты
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Подмосковные студенты заняли 14 призовых мест на слёте студотрядов ЦФО
11 октября 2023, 18:06

Фото: МИСК МО

Студенты из Подмосковья заняли призовые места со слёта студотрядов Центрального федерального округа, который проходил в Тамбове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
На слёте встретились более 400 членов российских студенческих отрядов из 18 регионов округа. Московскую область представляли 37 студентов из семи учебных заведений региона.
«Они боролись за право стать лучшими в конкурсах профессионального мастерства среди педагогического, сервисного, строительного направлений и отрядов проводников. По итогам наши ребята заняли 14 призовых мест, то есть в два раза больше, чем в прошлом году», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе
Она напомнила, что движение студотрядов начало работу в 2020 году. За это время его численность превысила 3 тыс активистов. Они работают на региональных и всероссийских трудовых объектах.
 
Впервые представители Подмосковья участвовали в конкурсе строительных отрядов и заняли третье место. Также Московское областное региональное отделение заняло второе место в номинации «Горничные», первое место в номинации «Официант», второе – в номинации «Поварское дело» и третье место в номинации «Бармен», а также в других личных зачётах.

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#студент
#молодёжь
#екатерина швелидзе
#подмосковье
#московская область
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Супруги-медики из Подмосковья смогут ежемесячно получать на аренду жилья 30 тыс рублей
11 октября 2023, 17:53

Фото: Мособлдума

Подмосковные семьи, где оба супруга медики, смогут получать ежемесячно на аренду жилья 30 тыс рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Расширенное заседание на тему привлечения медицинских кадров в регион провёл комитет регионального парламента по социальной политике и здравоохранению. Как отметил председатель комитета Андрей Голубев, в Московской области успешно зарекомендовала такая мера, как предоставление выплат медработникам на аренду жилья. 
«Ежемесячно медики получают 20 тыс рублей. Соответствующий закон был принят Мособлдумой в конце 2021 года и заработал с 1 января 2022-го. В этом году подготовлен проект постановления правительства Московской области, в соответствии с которым выплата будет предоставляться в размере 30 тысяч рублей на семью, если получателями являются оба супруга, и они – медицинские работники», – сказал Голубев. 
Подать заявку на оформление выплаты можно по ссылке

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#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Социальную ипотеку в Московской области получили более 130 женщин-учёных
11 октября 2023, 17:41

Фото: Мининвест МО

Жилищную субсидию в рамках «Социальной ипотеки» в Подмосковье с 2016 года получила 131 женщина-научный работник. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила на Женском форуме «Роль женщин в науке», состоявшемся на площадке Университета «Дубна».
«Чтобы у учёного была возможность творить, ему необходимо создать хорошие условия для работы и жизни. Решить жилищный вопрос позволяет социальная ипотека. В Подмосковье ее могут получить молодые учёные и специалисты научных организаций. За время существования этой меры поддержки получателями стали 345 учёных, в том числе 131 женщина», – рассказала зампред.
С приветственным словом к участникам встречи обратилась президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», председатель Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова.
«Женщины, которых я встречала на своём профессиональном пути, занимаются важными вещами, решают масштабные вопросы. Их работа необходима. Чтобы подчеркнуть её масштаб, нам нужно держаться вместе», – отметила Богдасарова.
На пленарном заседании обсудили роль женщин в развитии российской науки, образования, медицины, социальной сферы и других направлений.

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#московская область
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Историк Смирнов: Русские и украинцы мирно ладят между собой в Черногории
11 октября 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/Dmitrii Anikin

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов заявил, что на фоне происходящих в мире событий русские и украинцы, большое количество которых имеют недвижимость и отдыхают в Черногории, мирно уживаются друг с другом в стране.
«Украинцев в Черногории и до начала СВО было немало, и сейчас ещё больше, но уживаются они с русскими совершенно спокойно. Все живут небольшими плотными устоявшимися коммунами и стараются друг другу помогать. Многие россияне и украинцы, находящиеся в Черногории, друг с другом поддерживают приятельские отношения внутри коммуны. Это совершенно логичная ситуация», — поделился в беседе с Pravda.Ru Смирнов.

Он подчеркнул, что для российских граждан в Черногории комфортная атмосфера, бытовых скандалов не зафиксировано.

По словам специалиста, в целом Черногория настроена дружелюбно к россиянам, многие из которых имеют в стране недвижимость и любят проводить отпуск в стране. А заявления о возможном введении виз для наших сограждан являются высказываниями отдельных политиков, пытающихся угодить Западу. Смирнов отметил, что в Черногории благоприятная и комфортная атмосфера для пребывания в ней граждан РФ.

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#недвижимость
#россияне
#отношения
#украина
#политика
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Полмиллиона дефектного асфальта отремонтировано в подмосковных дворах
11 октября 2023, 17:41

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

В Подмосковье с начала года было отремонтировано 500 000 тысяч дорожного полотна во дворах и проездах. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
«Ямочный ремонт во дворах и внутриквартальных проездах проводится в Подмосковье в два этапа. Первая волна это ямы, которые были оцифрованы осенью 2022 года, а вторая — дефекты дорожного покрытия, которые образовались после зимы. В этом году восстановлено более полумиллиона квадратных метров асфальта, а если точнее, то 575.506 кв. м. В трех городских округах области был выполнен самый большой объем: Балашиха — 43.332 кв. м., Химки — 41.830 кв.м, Орехово-Зуевский — 39. 624 кв. м. <…>», — поделилась руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.


Кроме этого, она отметила, что такой ремонт провели в 43 муниципалитетах Московской области


Стоит отметить, что в 2024 году в первую волну будут ремонтировать более 310 тысяч квадратных метров покрытия в 28 городских округах Подмосковья.


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#подмосковье
#ямочный ремонт
#ямы
#светлана аипова
#московская область
#ремонт дорог
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Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено
11 октября 2023, 16:46

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена полностью восстановлено. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что движение поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка» было приостановлено из-за столкновения двух поездов на станции «Печатники».

Собянин сообщил, что после устранения всех неполадок, по перегонам прошли два поезда без пассажиров. Также была проверена вся инфраструктура на станции «Печатники» и в тоннелях, прошёл проверку и подвижной состав, перевозящий пассажиров салатовой ветки метро. 

Движение полностью возобновлено и введено в график.

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#москва
#авария
#движение
#сергей собянин
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Летучие мыши в Подмосковье могут уснуть раньше положенного срока
11 октября 2023, 16:36

Фото: Минэкологии МО / С. Крускоп

В Подмосковье раньше обычного могут впасть в спячку летучие мыши. Коррективы в фенологический календарь Подмосковья внесло резкое похолодание, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона со ссылкой на мнение биологов.
Зимовать в Московской области остаются в основном ночницы и вечерницы, в отличие от других видов рукокрылых, мигрирующих на юг. Как правило, рукокрылые зимуют колониями в пещерах. Одна из самых крупных зимовок располагается на территории памятника природы областного значения «Залесенный овраг у деревни Власьево» в Луховицах. 
 
Отдельные особи могут впадать в спячку и в хозяйственных постройках. В связи с этим в министерстве попросили жителей, заметив уснувшего зверька, не беспокоить его Разбуженное рукокрылое, скорее всего, погибнет.
 
В Подмосковье обитает несколько видов летучих мышей. Пять из них занесены в Красную книгу региона. Это ночницы Натеррера, прудовая и усатая, а также малая и гигантская вечерницы. Последняя – наиболее редкий вид. Единственный экземпляр был добыт весной 1931 года в окрестностях Истры.
 
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#минэкологии мо
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#животные
#зима
#подмосковье
#московская область
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Росстат предсказал многомиллионное сокращение числа россиян
Росстат дал прогноз динамики численности населения России к 2030 году
11 октября 2023, 16:32

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

Росстат дал предварительную оценку динамики численности населения России на период до 2030 года. По оценкам специалистов, к этому времени население страны без учета новых регионов может сократиться на три миллиона человек.
Эти цифры были отражены в материалах к заседанию президиума Госсовета по развитию рынка труда, прошедшего в Великом Новгороде. По состоянию на 1 января 2023 года численность населения Российской Федерации без учета новых территорий составила 146 447 400 человек, передает «РБК». Согласно демографическому прогнозу Росстата, население страны будет сокращаться. К 2030 году величина этого сокращения составит 3 192 300 человек. Количество населения в новых регионах России в 2024 году по прогнозу составит 3,1 миллиона человек.

Убыль населения — это вызов для экономического развития страны, особенно на фоне растущего спроса на трудовые ресурсы. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что сейчас Россия в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий. В связи с этим по предложению главы государства до 2030 года продлено действие национального проекта «Демография». Также российский лидер подчеркнул, что все шаги по развитию рынка труда должны подкрепляться мерами в сфере демографии.

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