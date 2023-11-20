В Петербурге в возрасте 89 лет скончалась писательница Нина Катерли 

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В Санкт-Петербурге в возрасте 89 лет скончалась российская правозащитница и писательница Нина Катерли, бабушка режиссера Евгении Беркович. Об этом сообщил зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский.
«У нас горе: умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память. Мои соболезнования (ее дочери – ред.) Елене Эфрос и другим родным и близким» — написал Вишневский в своем Telegram-канале.
19 ноября также стало известно о смерти актрисы Татьяны Стрельцовой, известной по ролям в фильме «А зори здесь тихие». Она скончалась на 71-м году жизни. Смерть актрисы наступила 17 ноября, причины ухода из жизни Татьяны Стрельцовой не уточняются.
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