В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки

В Санкт-Петербурге было зарегистрировано тридцать четыре случая кишечной инфекции у людей, которые употребляли готовую кулинарную продукцию, заказанную с доставкой на дом у компании «Грин Бокс». Деятельность этой компании была приостановлена, сообщило городское управление Роспотребнадзора.