В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки

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В Санкт-Петербурге было зарегистрировано тридцать четыре случая кишечной инфекции у людей, которые употребляли готовую кулинарную продукцию, заказанную с доставкой на дом у компании «Грин Бокс». Деятельность этой компании была приостановлена, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
Учреждение начало проводить санитарно-эпидемиологические расследования по этому вопросу в связи с выявленными случаями острой кишечной инфекции. В ходе проверки производственных помещений компании «Грин Бокс» были обнаружены серьезные нарушения санитарных стандартов. Особое внимание уделено технологии приготовления блюд, а также соблюдению сроков годности продуктов и условий их хранения, которые, как подчеркнуто в сообщении Роспотребнадзора, были нарушены.
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Артем Кузьмин