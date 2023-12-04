В Петербурге вновь начнёт работать «Новогодняя почта»

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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади с 19 декабря начнёт работать «Новогодняя почта».
Так, все желающие смогут прийти к главной ёлке города, получить авторскую открытку и бесплатно отправить её на любой российский адрес.
Отмечается, что на открытках будут работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта. Также можно будет увидеть подарочные карточки, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург».
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Отмечается, что на открытках будут работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта. Также можно будет увидеть подарочные карточки, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург».
«Вновь появится гигантский абажур. На площадке будут установлены два почтовых ящика, также всех посетителей будут ждать фотозона и зона отдыха. Отличие этого года в том, что общественное пространство украсят почти четыре тысячи огоньков», – отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
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Мелисса Тимофеева