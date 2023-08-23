В Петербурге задержали двух полицейских за избиение задержанных

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После того, как на задержанных были надеты наручники, полицейские распылили в лицо мужчины газовый баллончик, затем нанесли несколько ударов по голове. В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрания им меры пресечения.
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