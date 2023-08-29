В петербургский филиал «Защитников Отечества» поступило почти 1700 обращений с июня

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Руководитель петербургского филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Павлов рассказал, что с момента открытия в городе, которое состоялось в июне, поступило почти 1 700 обращений, из которых решить удалось уже почти 1 400.
«Работаем в тесном контакте с городскими властями и федеральными ведомствами в решении персональных вопросов ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. С начала июня к нам обратились более 900 человек, от которых поступило почти 1 700 обращений. Удалось быстро найти решение почти по 1 400 из них», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» Павлов.
Он добавил, что фондом большое внимание уделяется интеграции возвращающихся участников СВО в мирную жизнь. Так, по его словам, в филиал фонда поступило 17 обращений по обучению и трудоустройству, которые удалось решить.
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