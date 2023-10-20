В питерском метро обрадовались положительной оценке Илона Маска

Опубликованный организацией прогноз рассчитан до 2046 года и составлен с учётом результатов проводившейся в 2021 году Всероссийской переписи населения. Уточняется, что в ней не учтены жители новых регионов России.Так, согласно прогнозу, Россию ожидает падение численности населения. По данным за 1 января 2023 года в РФ проживало 146,45 миллионов человек, а вот 1 января 2046 года показатели достигнут отметки в 138,77 миллионов человек.Отмечается, что с 2024 до 2032 годы численность жителей страны будет сокращаться на 400 тысяч человек ежегодно. Естественная убыль превысит 600 тысяч человек в год. Количество мигрантов будет варьироваться от 210 до 230 тысяч человек ежегодно.В России выросла ожидаемаяРосстат предсказал многомиллионноеГоликова: В Россииработников от 30 до 39 лет