В питерском метро обрадовались положительной оценке Илона Маска

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В Петербургском метрополитене обрадовались позитивной оценке метро американским предпринимателем Илоном Маском, об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе предприятия.
«У метрополитена нет официальной страницы в социальной сети Х... И мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция «Автово» вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание «подземные дворцы» наши станции носят вполне заслуженно», - прокомментировали ситуацию представители метрополитена.
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