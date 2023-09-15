В питомнике под Волоколамском родился детёныш домашнего яка

Израильская газета The Jerusalem Post посмертно внесла основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в список самых влиятельных евреев года, при этом президент Украины Владимир Зеленский был из этого списка исключён.

Газета ежегодно обновляет данный список по случаю праздника Рош ха-Шана.



На первом месте оказался глава американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман. Он сменил Зеленского, который был на первом месте в 2022 году. На вторую строчку помещен премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а госсекретарь США Энтони Блинкен разместился на третьем месте.



В конце списка оказался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он внесен в список посмертно. Всего в списке самых влиятельных евреев мира значится 52 имени. Среди них политики, общественные деятели и ученые.







Элина Позднякова