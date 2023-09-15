В питомнике под Волоколамском родился детёныш домашнего яка

Фото: Центр воспроизводства редких видов животных
В Центре воспроизводства редких видов животных в подмосковном Волоколамске родился детёныш домашнего яка. Об этом сообщается в телеграм-канале центра.
«В семье Коры и Михаила снова пополнение. Ветеринары проверили здоровье и пол малыша. Это самочка, очень похожая окрасом на мать. Малышка очень активная, бегает по вольеру, бодается с отцом и откликается на мамино фырканье. Ещё несколько месяцев она будет пить молоко, но уже начала пробовать растительную пищу», – говорится в сообщении.Домашние яки родом с Тибета. От диких сородичей они отличаются разнообразием окрасов и более добродушным нравом. У некоторых из них нет рогов.
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