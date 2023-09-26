В питомнике под Волоколамском вылупились птенцы полярных сов

Школьникам рассказали о деятельности подмосковного омбудсмена, а также в каких случаях и как можно обратиться за помощью, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

«Такие встречи с ребятами для меня и моего аппарата всегда в радость. Очень важно, чтобы молодежь знала о своих правах и обязанностях, а также о том, как действовать, если права человека нарушены», — поделилась Ирина Фаевская.