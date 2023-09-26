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В питомнике под Волоколамском вылупились птенцы полярных сов

26 сентября 2023, 12:51
Фото: istockphoto / Carol Gray

Фото: istockphoto / Carol Gray

Трое птенцов полярных сов вылупились в Центре воспроизводства Московского зоопарка под Волоколамском.
Особенность вылупления птенцов большинства сов, что птенцы вылупляются не одновременно, потому что самка откладывает яйца не одновременно, поэтому каждое развивается в своём темпе, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

Новорожденные совы очень пушистые и имеют серый цвет, по мере взросления они приобретут белый цвет.

«Птенцы уже вышли из гнезда и в целом довольно самостоятельны», — рассказали сотрудники Центра воспроизводства.
Уже через два месяца птенцы смогут летать и хватать лёгкую добычу, но если рядом не будет еды, они начнут звать маму, чтобы она их покормила.

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#волоколамский район
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Опрос ВЦИОМ: Почти две трети россиян считают иноагентов предателями Родины
26 сентября 2023, 12:33

Фото: istockphoto/MaksymPoriechkin

Почти две трети граждан России, а именно 61%, считают иностранных агентов предателями, которые за вознаграждение действуют против интересов своей Родины. Это стало известно из опроса ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на сайте центра.
Согласно данным социологического исследования, 61% респондентов видят в иноагентах предателей, которые за деньги, получаемые от недружественных стран, распространяют ложь о России. 16% опрошенных считают тех, кто признан иноагентами, борцами за свободу слова и права граждан в РФ, которых власти подвергают преследованиям, стараясь запугать остальных.

При этом 4% участников опроса считают, что среди иноагентов есть и те, и другие. 18% респондентов затруднились дать определение иноагентам либо не составили на их счет определенного мнения.

Для большинства опрошенных словосочетание «иностранный агент» носит безусловно негативный характер. Варианты с позитивной ассоциацией с этим словосочетанием выбрали только 2% респондентов. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет.

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#права
#счёт
#иностранный агент
#рф
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ФНС разблокировала один из счетов блогера Блиновской
26 сентября 2023, 12:29

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба разблокировала один из счетов блогера Елены Блиновской, который ранее был заблокирован из-за не вовремя сданной отчётности. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат блогера Наталья Сальникова.
Адвокат объяснила, что данный счёт не находился под арестом. Блиновская не смогла своевременно сдать отчётность из-за нахождения под домашним арестом. Именно поэтому банк, по требованию ФНС, внёс ограничения, которые были сняты после сдачи отчётности. 

Также Сальникова добавила, что счета, на которые по решению суда был наложен арест, до сих пор заблокированы.

Она отметила, что следствие и ФНС действуют отдельно друг от друга.

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#счёт
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#арест
#банк
#ограничения
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Под Волоколамском родился детёныш домашнего яка
26 сентября 2023, 12:28

Фото: istockphoto / Wirestock

В Центре воспроизводства редких видов животных в подмосковном Волоколамске родился детёныш домашнего яка.
В семействе яков это уже второй малыш, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

Новорожденная самка яка уже бегает по вольеру, её уже можно увидеть на экскурсии в Центре воспроизводства редких видов животных. 

Домашние яки родом с Тибета. От диких сородичей они отличаются разнообразием окрасов и более добродушным нравом, их вес достигает 500 кг, самки 330 кг, а средняя продолжительность их жизни составляет 25 лет. У некоторых из них нет рогов.

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#волоколамск
#волоколамский район
#животное
#животные
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В Туле в доме волонтеров сработала растяжка с гранатой Ф-1
26 сентября 2023, 11:46

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

На двери жилого дома в Туле сработала установленная растяжка с противопехотной гранатой Ф-1. Причиной диверсии могла стать деятельность проживающих там людей: они часто собирали и отправляли гуманитарную помощь российским бойцам в зону спецоперации.
К счастью, мужчина, открывший дверь, чудом уцелел. От взрыва пострадала кошка хозяев по кличке Аляска. Животное получило контузию, помощь питомцу оказали ветеринары. Скорее всего, именно волонтерская деятельность жильцов дома стала причиной теракта, сообщает телеграм-канал Mash. Ни с каким криминалом молодые люди связаны не были.

В настоящее время взрывотехники и полицейские изучают место взрыва. Специалисты спецслужб, прибывшие на место, стараются выяснить, кто именно и с какой целью установил смертоносную конструкцию.

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Представитель подмосковного омбудсмена рассказал школьникам Реутова всё о правах и свободах человека
26 сентября 2023, 11:03

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской встретился с молодёжью Реутова и рассказал им о правах и обязанностях человека, а также о социальных гарантиях, предоставляемых в Российской Федерации для детей и молодёжи.

Школьникам рассказали о деятельности подмосковного омбудсмена, а также в каких случаях и как можно обратиться за помощью, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

«Такие встречи с ребятами для меня и моего аппарата всегда в радость. Очень важно, чтобы молодежь знала о своих правах и обязанностях, а также о том, как действовать, если права человека нарушены», — поделилась Ирина Фаевская.

В ходе встречи ученикам показали кукольный спектакль «Можно попросить Нину?», который поставлен по мотивам рассказа Кира Булычева.

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Звуки в небе над Таганрогом слышны из-за военных учений
26 сентября 2023, 10:59

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Громкие звуки, похожие на взрывы, которые слышали жители Таганрога Ростовской области, обусловлены тем, что в настоящее время там проходят военные учения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства информационной политики и массовых коммуникаций.
Ранее в местных СМИ и пабликах появились фотографии, на которых видны дымные следы в небе. Также местные жители сообщали о слышанных ими громких звуках, похожих на взрывы, сообщает ТАСС. После разъяснений информационного ведомства, что полосы в небе были инверсионными следами, оставляемыми самолетами, а звуки представляли собой хлопки, которые звучат в тот момент, когда сверхскоростной самолет преодолевает звуковой барьер.

Ничего удивительного, что дончане приняли звуки и следы в небе за последствия атаки беспилотника и работы ПВО. В последнее время киевский режим регулярно прибегает к террористическим методам, атакуя мирные российские города и объекты инфраструктуры.

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Школа в ЖК «Заречье Парк» готова уже на половину
26 сентября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Строительная готовность школы на 600 мест в жилом комплексе «Заречье Парк» превышает 50%.

В качестве застройщика выступает девелопер проекта жилого комплекса Группа «Самолет», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство ведётся в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

На строительной площадке работают 102 специалиста и 9 единиц спецтехники. 


В здании от 1 до 4 этажей общей площадью 10,5 кв. метров запроектированы учебные классы, специализированные кабинеты с лабораториями для изучения физики, биологии, химии и информатики, мастерские по обработке тканей, металла и дерева. Занятия физкультурой будут проходить в двух спортивных залах, праздничные мероприятия в актовом. Кроме того, специалисты проведут комплексное благоустройство и озеленение территории вокруг школы.

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#счёт
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Во вторник утром дороги Подмосковья загружены на 5 баллов
26 сентября 2023, 10:05

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 26 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах зафиксировано более 964 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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WhatsApp* больше не будет работать на старых смартфонах на Android
26 сентября 2023, 10:01

Фото: iStock/Robert Way

Разработчики WhatsApp* заявили, что мессенджер прекратит свою работу на устаревших смартфонах уже с 24 октября текущего года, так как для поддержки приложения нужно устройство на базе Android 5.0 и выше.
Если устройство не будет обновлено для соответствующей версии, то пользоваться WhatsApp* будет невозможно. При этом в случае, если телефон устарел, разработчики предлагают приобрести новый.

Пока WhatsApp* доступен для владельцев смартфонов под управлением Android с операционной системой версии 4.1 и выше. 24 октября приложение будет недоступно для нескольких поколений Android, включая 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Уточняется, что такими пользуется около миллиона россиян.

При этом для владельцев iPhone условия не изменили. WhatsApp* будет работать на базе iOS 12 и новее.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы пытаются привлекать на свою сторону офицеров Вооруженных сил РФ с помощью различных мессенджеров, в том числе WhatsApp*.

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