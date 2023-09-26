В питомнике под Волоколамском вылупились птенцы полярных сов

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Новорожденные совы очень пушистые и имеют серый цвет, по мере взросления они приобретут белый цвет.
«Птенцы уже вышли из гнезда и в целом довольно самостоятельны», — рассказали сотрудники Центра воспроизводства.Уже через два месяца птенцы смогут летать и хватать лёгкую добычу, но если рядом не будет еды, они начнут звать маму, чтобы она их покормила.
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