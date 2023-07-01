В Подмосковье 1000 молодых людей станут наблюдателями на выборах с 8 по 10 сентября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в Единый день голосования пройдут выборы губернатора Московской области, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах Московской области
В этом году активные ребята из Подмосковья выступили с инициативой участия в выборах. Они планируют сформировать команду молодых наблюдателей. Эту тему обсуждали лидеры молодежных организаций региона.
Активисты пройдут обучение, организованное рабочей группой по подготовке и координации наблюдателей при Общественной палате Московской области.
Выборы на территории Московской области пройдут 8, 9 и 10 сентября. Избиратели региона примут участие в дистанционном электронном голосовании. Для этого нкжно подать заявление через портал «Госуслуги» с 24 июля по 4 сентября.
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«У нас в Подмосковье очень много неравнодушных ребят, принимающих активное участие в жизни региона: волонтеры, юнармейцы, молодежь из студотрядов. Здорово, что им не безразлично будущее Московской области. Ребята выступили с инициативой сформировать команду молодых наблюдателей, куда войдут 1000 человек», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
«Сегодня формируется культура электронного голосования. Одной из приоритетных задач является подготовка молодых наблюдателей. Они помогут провести выборы честно и открыто», - сказала депутат Московской областной Думы Линара Самединова.На встрече обсудили создание дополнительных семинаров для ребят, которые готовятся стать наблюдателями с использованием интерактивных программ.
«Мы желаем поддержать выборы в плане наблюдения. Сейчас с членами Общественной палаты обсуждали, как это должно работать. Наша задача сделать выборы максимально прозрачными для людей и погрузить их в этот процесс», - объяснила руководитель регионального штаба движения «Волонтеры Победы» и ресурсного центра поддержки добровольчества «Волонтеры Подмосковья» в г.о. Пушкинский Никита Ильичев.Среди инициативных молодых людей, изъявивших желание стать общественными наблюдателями на сентябрьских выборах, члены подмосковных студенческих отрядов.
«Мы не можем обойти стороной выборы. Планируем порядка 500 молодых наблюдателей привлечь со студенческих отрядов», - поделился планами руководитель РСО Московской области Павел Ковалёв.
Выборы на территории Московской области пройдут 8, 9 и 10 сентября. Избиратели региона примут участие в дистанционном электронном голосовании. Для этого нкжно подать заявление через портал «Госуслуги» с 24 июля по 4 сентября.
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Мария Фирсова