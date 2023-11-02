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В Подмосковье 2 тысяч детей-сирот обрели семью

02 ноября 2023, 17:12
Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

С начала 2023 года в Московской области более 2 тысяч детей-сирот смогли обрести семью. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«С начала года наши специалисты органов опеки и попечительства устроили в семьи более 2 тысяч детей-сирот. Приоритетным для нас конечно же является оформление опеки родственниками или одним из родителей, но если такой возможности нет - у нас есть отличные приемные семьи», – поделилась министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Кроме этого, больше всего детей обрели семью в городских округах Богородский , Черноголовка, Электросталь, Павловский-Посад и Электрогорск.


Стоит отметить, что для подготовки семей, которыми хотят стать приемными родителями для ребенка, работают 73 специализированных школы по всему Подмосковью.

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В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»
02 ноября 2023, 17:26

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

На собрании с и.о. заместителя главы Волоколамского округа Мариной Марновой обсудили подготовку к праздничному мероприятию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
И.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова с коллегами обговорили план поведения памятных мероприятий, посвящённых подвигу 8 (316 с. д.) Гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии в битве за Москву.

Панфиловцы защищали от врага подход к Москве через Волоколамское направление с 16 по 18 ноября 1941 года.

Стоит отметить, что возложения цветов к братским могилам и захоронениям пройдут в деревнях Нелидово, Анино и Гусенево и мемориалах  28-ми Героям Панфиловцам, 11-ти героям-сапёрам и у Вечного огня в Волоколамске.

Кроме этого в школах продут традиционные посвящения в юных панфиловцев.

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#вов
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Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание для Зеленского
02 ноября 2023, 17:25

Фото: iStock/welcomia

Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили угрожающее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке. Об этом сообщает исполняющий обязанности главы облсовета Ярослав Добрянский на странице в социальной сети.
Добрянский отметил, что готовится заявление в киберполицию для установления причастных к хакерской атаке. 

«Зеленский! Внимание! Мы уже тут! Жди подробностей», — такое сообщение было оставлено хакерами.

По словам чиновника, делается все необходимое для восстановления работы сайта. Добрянский отметил, что из-за произошедшего работа аппарата Киевского облсовета была полностью прекращена.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группы «Уютный медведь» атаковали десятки сотрудников посольств на Украине с помощью рекламы дешевого BMW.

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#зеленский
#хакеры
#украина
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США ввели санкции против конструктора Захарова, который разработал БПЛА «Ланцет»
02 ноября 2023, 17:12

Фото: iStock/Sergafa

Соединенные Штаты ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, об этом сообщили в Минфине США.
Александр Захаров является главным конструктором Zala Aero Group. Именно эта компания разработала передовой беспилотник «Ланцет». 

Именно этот барражирующий боеприпас стал настоящим кошмаров для украинской армии. 

Не так давно в Министерстве обороны Великобритании «Ланцет» назвали лучшим беспилотным летательным аппаратом в России на сегодняшний день.

В результате, Минфин США ввёл санкции против главного конструктора «Ланцета» Захарова, а также всех членов его семьи. 

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#сша
#санкции
#беспилотник
#боеприпас
#минфин
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Федерация журналистов IFJ призвала Израиль прекратить «бойню» сотрудников СМИ
02 ноября 2023, 17:11

Фото: iStock/bwb-studio

Международная федерация журналистов (IFJ) в совместном с еще 70 международными журналистскими ассоциациями заявлении призвала Израиль принять конкретные меры по защите и обеспечению безопасности журналистов в зоне конфликта. Об этом говорится в сообщении организации.
В заявлении сообщается, что с начала эскалации конфликта ежедневно погибает более одного журналиста, что «представляет собой беспрецедентную бойню». В организации также добавили, что правительству Израиля придется взять на себя ответственность за это.

Напомним, за 2023 года были убиты более 46 журналистов и более 531 были заключены в тюрьму, об этом написал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
#министр
#оон
#парламент
#израиль
#журналисты
#смерть
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Глава Дагестана Меликов удивился поискам евреев в турбине самолета
02 ноября 2023, 17:07

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов критикует участников беспорядков в аэропорту Махачкалы за поиски евреев в турбине самолета.
Видео выступления Сергея Меликова на конференции «За межнациональный мир и согласие» опубликовал Mash.

«Вот вам сейчас смешно, когда я первый раз увидел, у меня тоже улыбка была на лице, но потом мне стало страшно: он туда [в турбину самолета] заглядывает и смотрит, есть там евреи или нет. Ну над нами же весь мир смеется благодаря этим проходимцам», —говорит Сергей Меликов.
Речь шла о кадрах, которые сняли вечером 29 октября. В этот день жители республики ворвались в аэропорт Уйташ. Участники беспорядков ждали прибытие рейса из Тель-Авива. Они кричали «Аллаху Акбар» и держали в руках флаги Палестины.

Люди заблокировали вход на объект, а потом устроили обыск в помещениях. Мужчины выбежали на летное поле и осматривали самолеты, пока на место не приехал ОМОН. На одном из сделанных кадров виден мужчина, заглядывающий в турбину самолета.

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#дагестан
#новости
#россия
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В Подмосковье краснокнижная белая лазоревка готовится к зиме
02 ноября 2023, 16:57

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
По словам орнитологов в настоящее время в Подмосковье эти пернатые активно готовятся к холодам.

«Белая лазоревка или, как ее еще называют, князек является редкой птицей, занесенной в Красные Книги России и Московской области. Осенью <…> белые лазоревки готовятся к зимнему периоду и активно отъедаются перед приходом заморозков», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме этого, в зимний период птица кормится ягодами облепихи, семенами ели, берёзы, хотя в теплое время года она питается преимущественно насекомыми.

Стоит отметить, что особенностью лазоревки является возможность расщеплять жёсткие травяные стебли прочным клювом, что помогает находить спрятавшихся букашек.

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#красная книга
#московская область
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Вода в Стамбуле может закончиться через 2 месяца
02 ноября 2023, 16:53

Фото: istockphoto/Anastasia Farkhullina

Уровень запасов в водохранилищах Стамбула снизился до 18%.
Запасы воды в Стамбуле могут закончиться менее чем через 2 месяца. Уровень жидкости в водохранилищах самого населенного турецкого города достиг 18,07%, пишет РИА Новости.

По данным управления водных ресурсов и канализаций Стамбула (İSKİ), к четвергу, 2 ноября, в стамбульских снабжающих водохранилищах осталось 156,9 млн кубометров из 868 млн. Этого количества воды может хватить на 50 дней, если не пройдут осадки.

Запасы воды в городе падают, начиная с апреля. Тогда степень заполненности водохранилищ составляла 48,5%. В конце октября показатель достиг отметки в 20%. В Стамбуле живёт около 16 млн человек. Они ежегодно потребляют около 3,1 млн кубометров воды. Граждан призвали экономить ресурсы.

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#турция
#вода
#новости
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Депутат Бессараб раскритиковала идею отцовского капитала
02 ноября 2023, 16:36

Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не оценила идею Общественной палаты (ОП) РФ об отцовском капитале.
Отцовский капитал подразумевал под собой выплату в один миллион рублей за рождение или усыновление третьего ребенка. 

«Считаю необходимым рассматривать самым внимательным образом любимые предложения, нацеленные на поддержку материнства, отцовства, семьи и детства, но хочу обратить внимание, что это предложение поступает в период, когда уже сверстан федеральный бюджет на ближайшие годы, и этот бюджет дефицитный», — рассказала «Ленте. Ру» Светлана Бессараб. 
По её словам, такое предложение только сотрясает воздух. 

Ранее директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко призвал «оставить маткапитал в покое». По его словам, России пора придумать новые инструменты для повышения рождаемости. По словам специалиста, материальная поддержка – не единственное, что нужно молодым семьям. Так Руслан Ткаченко предложил создать детские комнаты при университетах и ограничить права органов соцзащиты.

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#материнский капитал
#семья
#дети
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Мособлархитектура провела круглый стол в рамках фестиваля «Зодчество»
02 ноября 2023, 16:08

Фото: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

В рамках XXXI международного архитектурного фестиваля «Зодчество» Мособлархитектура провела круглый стол «Реновация и джентрификация. Вопросы и пути решения». Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
На сегодняшний день регион сосредоточен на программу реновации тотальной депрессивных промышленных территорий.

На старте каждого проекта важно резервировать пространство для обеспечения комфортной городской среды – под культурные, социальные, спортивные и иные объекты. И чем больше вовлекаемый участок, тем больше дополнительных компонентов должно там возникать, если территория большая – тогда это парки, скверы, бульвары, под которые резервируется порядка 20% участка»,- отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Стоит отметить, что третью проектов реновации в Подмосковье являются территории, которые формируют под современную жилую застройку. Приоритетом в выборе участка становятся их расположение в населённом пункте и потенциал для создания новых объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

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