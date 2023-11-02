В Подмосковье 2 тысяч детей-сирот обрели семью

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
С начала 2023 года в Московской области более 2 тысяч детей-сирот смогли обрести семью. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«С начала года наши специалисты органов опеки и попечительства устроили в семьи более 2 тысяч детей-сирот. Приоритетным для нас конечно же является оформление опеки родственниками или одним из родителей, но если такой возможности нет - у нас есть отличные приемные семьи», – поделилась министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Кроме этого, больше всего детей обрели семью в городских округах Богородский , Черноголовка, Электросталь, Павловский-Посад и Электрогорск.
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