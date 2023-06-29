В Подмосковье 420 тыс. пенсионеров получили компенсации

В Подмосковье компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами получили 420 тысяч пенсионеров

У подмосковных пенсионеров есть возможность снизить расходы на вывоз мусора, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Неработающим пенсионерам выплатят 30% компенсацию, пенсионерам 70+ выплатят компенсацию в размере 50%, а тем, кто старше 80 лет будет выплачена 100% компенсация.





«В Подмосковье компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами получили порядка 420 тысяч пенсионеров. Удобство выплаты заключается в том, что она назначается беззаявительно, то есть проактивно», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Министерство социального развития Московской области сообщает, что при расчете компенсации за обращение с твердыми коммунальными отходами учитывается стандарт нормативной площади жилого помещения.